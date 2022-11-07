TÜRKAN ŞORAY, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
GENEL
Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'
Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin ödül töreni gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.
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