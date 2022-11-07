Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin ödül töreni gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

Giriş: 07 Kasım 2022 Pazartesi

TÜRKAN ŞORAY, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

TÜRKAN ŞORAY, AHMET MİSBAH DEMİRCAN

SELİN BOZKURT, AHMET MİSBAH DEMİRCAN

REYHAN, MONİK İPEKEL

ÇİĞDEM HİTAY

SHAKHZODA MUHAMMEDOVA, RAYHON ULASENOVA, SİTORA FARMONOVA

SİTORA FARMONOVA

ARZU KUNT, YELDA TİFTİK, SİMLA JASMİNE CEBİL, HANDAN ARAL, SELİN BOZKURT, AHMET MİSBAH DEMİRCAN, TÜLAY DÖLEN, ÇİĞDEM HİTAY, FUNDA FİLİBELİ

ECE, AYŞE EGE

TÜRKAN ŞORAY, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

GENEL

Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin ödül töreni gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

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Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin ödül töreni gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

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