Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.
Giriş: 05 Kasım 2022 Cumartesi
ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF
ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF
ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF
ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF
ÖZGE SANDER
ŞULE ARGÜDER, FİGEN KIRAL
GENEL
Başarım Sensin Arkeoloji Müzesi’nde...
Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.
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