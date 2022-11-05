Başarım Sensin Arkeoloji Müzesi’nde...

Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Giriş: 05 Kasım 2022 Cumartesi

ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF

ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF

ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF

ŞULE ARGÜDER, ÖZGE SANDER, FİGEN KIRAL, ÇİĞDEM HİTAY, MERAL KOSİF

ÖZGE SANDER

ŞULE ARGÜDER, FİGEN KIRAL

GENEL

Başarım Sensin Arkeoloji Müzesi’nde...

Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

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Başarım Sensin Derneği, üyeleriyle birlikte İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni gezdi.
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