İş insanı Dilek Ertek Haiti'de gemiden düşerek hayatını kaybetti.
Giriş: 04 Kasım 2022 Cuma
DİLEK ERTEK
DİLEK ERTEK, GÖKÇE ATUK
DİLEK ERTEK, GÖKÇE ATUK
DİLEK ERTEK, GÖKÇE-CEREN ATUK
GÖKÇE-CEREN ATUK
DİLEK ERTEK, GÖKÇE ATUK
İş dünyası yasta...
İş insanı Dilek Ertek Haiti'de gemiden düşerek hayatını kaybetti.
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