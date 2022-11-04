Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizm sektörünündeki hedeflerini anlattığı basın toplantısında yeni yaşını kutladı.
Giriş: 04 Kasım 2022 Cuma
JOLLY YÖNETİM KURULU BAŞKANI METE VARDAR, JOLLY CEO'SU VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MERT VARDAR
JOLLY YÖNETİM KURULU BAŞKANI METE VARDAR, JOLLY CEO'SU VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MERT VARDAR
DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA JOLLY YÖNETİM KURULU BAŞKANI METE VARDAR'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI.
METE VARDAR
METE, MERT VARDAR
METE, MERT VARDAR
METE, MERT VARDAR
Vardar'a sürpriz doğum günü!
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizm sektörünündeki hedeflerini anlattığı basın toplantısında yeni yaşını kutladı.
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