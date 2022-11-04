ELİF DÜRÜST ÖZEL SERGİYE KATILARAK SANATÇI DOSTUNU DESTEKLEDİ.
OZAN-BAHAR ŞER ÇİFTİ SERGİYİ ZİYARET ETTİ
FULYA-HALUK NAYMAN
FATİH-ESRA ÖZTÜRK
KARDELEN GÜNEŞTEKİN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Güneştekin'den 'Gâvur Mahallesi' sergisi!
Sanatçı Ahmet Güneştekin Gâvur Mahallesi adlı sergisini İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sundu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.