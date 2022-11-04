Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 33'üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na katıldı.
Giriş: 04 Kasım 2022 Cuma
CEM HAKKO EKİBİYLE MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASINA KATILDI
CEM HAKKO
GENEL
GENEL
GENEL
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko, Marmaris'te yarıştı!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen 33'üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na katıldı.
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