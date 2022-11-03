İş dünyasının tanınmış simalarından Ralf Tezman, Mehmet Mutlu, Sinan Kosif ve Umut Özkanca bir araya gelerek Boğaz'da kahvaltı yaptı.
Giriş: 03 Kasım 2022 Perşembe
RALF TEZMAN, MEHMET MUTLU, MEHMET GAMGAM, SİNAN KOSİF, ENGİN ALTAN DÜZYATAN, UMUT ÖZKANCA
RALF TEZMAN, MEHMET MUTLU, MEHMET GAMGAM, SİNAN KOSİF, UMUT ÖZKANCA
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
Boğaz'da kahvaltı!
İş dünyasının tanınmış simalarından Ralf Tezman, Mehmet Mutlu, Sinan Kosif ve Umut Özkanca bir araya gelerek Boğaz'da kahvaltı yaptı.
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