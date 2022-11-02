Ayşegül Afacan Köksal özgün tasarımlarını markaya özel tasarladığı koleksiyonuyla modaseverlerin beğenisine sundu.
Giriş: 02 Kasım 2022 Çarşamba
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ARZU SABANCI
HANDE SEZER PEKCAN
ŞEBNEM ÇAPA
SİBEL KERİMOĞLU
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
İDİL FIRAT
NEŞE GÖNÜL
GÜLDEN YILMAZ, AYŞEGÜL AFACAN
BESTE YURTTAŞ
ASLI KUSEYRİOĞLU
FÜSUN KURAN
BUKET TAŞDELEN
MERAL YAZICI
ZAFER KOZANOĞLU
Moda tutkunları bir arada...
Ayşegül Afacan Köksal özgün tasarımlarını markaya özel tasarladığı koleksiyonuyla modaseverlerin beğenisine sundu.
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