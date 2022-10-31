"Kitap okuma saati"

Hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçiren Şebnem Çapa annesi ve eşi Celal Çapa'nın ev hallerini "Kitap okuma saati" notuyla paylaştı.

Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi

CELAL ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPAŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

"Kitap okuma saati"

Hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçiren Şebnem Çapa annesi ve eşi Celal Çapa'nın ev hallerini "Kitap okuma saati" notuyla paylaştı.

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"Kitap okuma saati"

Hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçiren Şebnem Çapa annesi ve eşi Celal Çapa'nın ev hallerini "Kitap okuma saati" notuyla paylaştı.
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