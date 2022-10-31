Hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçiren Şebnem Çapa annesi ve eşi Celal Çapa'nın ev hallerini "Kitap okuma saati" notuyla paylaştı.
Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi
CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPAŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
"Kitap okuma saati"
Hafta sonunu evde ailesiyle birlikte geçiren Şebnem Çapa annesi ve eşi Celal Çapa'nın ev hallerini "Kitap okuma saati" notuyla paylaştı.
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