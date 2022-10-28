Cumhuriyet'in 99'uncu yılı Sait Paşa Avlusu'nda gerçekleşen bir Cumhuriyet Balosu davetiyle kutlandı.
Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma
ATİLLA KURUÇAYIRLI, MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY, NEBİ OZAN ÖZDEMİR
ÖZGE ARGÜDER-SEMİH SANDER
HÜLYA KALYONCU
ARZU KUNT
ARZU ÖZAL
AYŞE BURCU KAYA
ECE KIRAL
MÜGE TEZMAN SIRMABIYIK
SERAP SARI
GENEL
GENEL
Cumhuriyet Bayramına görkemli balo!
Cumhuriyet'in 99'uncu yılı Sait Paşa Avlusu'nda gerçekleşen bir Cumhuriyet Balosu davetiyle kutlandı.
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