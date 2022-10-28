Feryal Gülman, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250'nci yıl dönümü etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.
Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Gülman'dan 250. yıla konuşma!
Feryal Gülman, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250'nci yıl dönümü etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.