Gülman'dan 250. yıla konuşma!

Feryal Gülman, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250'nci yıl dönümü etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Gülman'dan 250. yıla konuşma!

Feryal Gülman, mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250'nci yıl dönümü etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

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Gülman'dan 250. yıla konuşma!

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