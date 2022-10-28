Mezapotamya'dan doğdu, dünyaya yayıldı...

FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz, babaannesi Fatima'dan ilham alarak kurduğu markasıyla, Türk lezzetlerini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor

Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma

FATMA SEMİZ, İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TAKİ DENİZ MÜZESİ'NİN İÇERİSİNDE YER ALAN Fatima 1932 by Famuse'DA ONUR AYDIN'IN OBJEKTİFİNE POZ VERDİ

 

KURDUĞU ULUSLARARASI MARKASIYLA TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITAN FATMA SEMİZ, 'ÜLKEMİZİ YURTDIŞINDA TEMSİL ETMEK BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'' DİYOR

EL YAPIMI ÇİKOLATALARDAN, LOKUMLARA, BAKLAVADAN DÜNYA MUTFAĞI LEZZETLERİNE KADAR HER ŞEY Fatima 1932 by Famuse'DA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERLE BULUŞUYOR

FATMA SEMİZ

FATMA SEMİZ

 

Mezapotamya'dan doğdu, dünyaya yayıldı...

FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz, babaannesi Fatima'dan ilham alarak kurduğu markasıyla, Türk lezzetlerini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor

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Mezapotamya'dan doğdu, dünyaya yayıldı...

FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz, babaannesi Fatima'dan ilham alarak kurduğu markasıyla, Türk lezzetlerini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor
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