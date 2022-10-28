FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz, babaannesi Fatima'dan ilham alarak kurduğu markasıyla, Türk lezzetlerini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor
Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma
FATMA SEMİZ, İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TAKİ DENİZ MÜZESİ'NİN İÇERİSİNDE YER ALAN Fatima 1932 by Famuse'DA ONUR AYDIN'IN OBJEKTİFİNE POZ VERDİ
KURDUĞU ULUSLARARASI MARKASIYLA TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITAN FATMA SEMİZ, 'ÜLKEMİZİ YURTDIŞINDA TEMSİL ETMEK BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'' DİYOR
EL YAPIMI ÇİKOLATALARDAN, LOKUMLARA, BAKLAVADAN DÜNYA MUTFAĞI LEZZETLERİNE KADAR HER ŞEY Fatima 1932 by Famuse'DA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERLE BULUŞUYOR
FATMA SEMİZ
FATMA SEMİZ
Mezapotamya'dan doğdu, dünyaya yayıldı...
FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz, babaannesi Fatima'dan ilham alarak kurduğu markasıyla, Türk lezzetlerini ve kültürünü dünyaya tanıtıyor
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