Fashion Trust Arabia 2022 Ödül Töreni öncesi bir araya gelen dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad ile İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, yeni bir işbirliğine imza atmayı planladı.
Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe
NEJDET-EMEL AYAYDIN, ZUHAİR MURAD
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Ünlü modacıyla bir arada...
Fashion Trust Arabia 2022 Ödül Töreni öncesi bir araya gelen dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad ile İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, yeni bir işbirliğine imza atmayı planladı.
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