Genç iş insanı Kaan Sert'in eşi Nazlı Sert denizde sörf yaparak Fethiye'ye veda etti.
Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba
NAZLI SERT
NAZLI SERT
NAZLI-KAAN SERT
NAZLI-KAAN SERT
NAZLI-KAAN SERT
NAZLI-KAAN SERT
NAZLI-KAAN SERT
NAZLI-KAAN SERT
Fethiye'ye sörflü veda...
Genç iş insanı Kaan Sert'in eşi Nazlı Sert denizde sörf yaparak Fethiye'ye veda etti.
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