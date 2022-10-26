D'She Kadın Platformu'nun, "Sanat" temasıyla iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getirdi.
Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba
DEVRİM ERBİL, NESLİHAN TORUN KAYA
TUNA ÖZTÜRK, TÜRKAN SABANCI, NESLİHAN TORUN KAYA
EMİNE ÖZİLHAN
DEVRİM ERBİL, EMİNE ÖZİLHAN
BERRAK BARUT
LİLİ GARİH, MONİK İPEKEL
NESRİN EYİLİK
REYHAN İPEKEL
SEMRA TÜMAY
SEVİL DOLMACI
İNCİ GAZİOĞLU
İSMET ALPAGUT
NİGAR ABBASBEYLİ
NESLİHAN TORUN KAYA
GENEL
Devrim Erbil'le 'Sanat' sohbetleri!
D'She Kadın Platformu'nun, "Sanat" temasıyla iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını bir araya getirdi.
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