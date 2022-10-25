Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci'nin dua ettiği anları 'En sevdiğim ana duası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 25 Ekim 2022 Salı
ENDER MERMERCİ
TANSA EKŞİOĞLU, DERİN, ENDER MERMERCİ, YOSUN REZA
TANSA EKŞİOĞLU, DERİN, ENDER MERMERCİ, YOSUN REZA
ENDER, DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerci: 'En sevdiğim ana duası'
Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci'nin dua ettiği anları 'En sevdiğim ana duası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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