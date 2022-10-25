Mermerci: 'En sevdiğim ana duası'

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci'nin dua ettiği anları 'En sevdiğim ana duası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 25 Ekim 2022 Salı

ENDER MERMERCİ

TANSA EKŞİOĞLU, DERİN, ENDER MERMERCİ, YOSUN REZA

TANSA EKŞİOĞLU, DERİN, ENDER MERMERCİ, YOSUN REZA

ENDER, DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci: 'En sevdiğim ana duası'

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci'nin dua ettiği anları 'En sevdiğim ana duası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mermerci: 'En sevdiğim ana duası'

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci'nin dua ettiği anları 'En sevdiğim ana duası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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