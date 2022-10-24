İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Erhan Kamışlı ve Sadi-Asuman Şener çifti hafta sonu Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi
ERHAN KAMIŞLI
ERHAN KAMIŞLI
ERHAN KAMIŞLI
LARA, ASUMAN, BADE, SANİ ŞENER
LARA, ASUMAN, BADE, SANİ ŞENER
Bebek'te keyifli hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Erhan Kamışlı ve Sadi-Asuman Şener çifti hafta sonu Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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