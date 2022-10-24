Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonunu Ressam ve yazar Neslihan Karaağaç'ın yazdığı Can'ın Sihirli Dünyası isimli çocuk operası'nı izyerek değerlendirdi.
Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi
AYLİN SARUHAN, NESLİHAN KARAAĞAÇ
NESLİHAN KARAAĞAÇ
BANU ÇARMIKLI
SONGÜL TOPRAK, ALEV ÖZSAN
ASLI EKŞİOĞLU
DİDEM-ERHAN KURDOĞLU
BERK, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
GENEL
Can’ın Sihirli Dünyası'nda buluştular!
Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonunu Ressam ve yazar Neslihan Karaağaç'ın yazdığı Can'ın Sihirli Dünyası isimli çocuk operası'nı izyerek değerlendirdi.
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