Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın aile dostlarıyla birlikte Bodrum'a giderek soluğu teknede aldılar.
Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF, HİLAL KOSİF PİLES
EVELİZE-HAKAN KOSİF, HİLAL KOSİF PİLES
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Kosifler'in Bodrum turu!
Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif yakın aile dostlarıyla birlikte Bodrum'a giderek soluğu teknede aldılar.
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