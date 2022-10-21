Sürdürülebilir gıda için "topraksız ve dikey tarım" uygulamasını hayata geçiren Vertical, iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla açıldı.
Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma
AYŞE, ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER, ELİF BOYNER
BİLGÜN DERELİ
LARA KAMHİ
TANSA-CAN EKŞİOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Sürdürülebilir gıdaya özel açılış!
Sürdürülebilir gıda için "topraksız ve dikey tarım" uygulamasını hayata geçiren Vertical, iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla açıldı.
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