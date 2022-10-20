Etilerde objektiflere yansıyan Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay muhabirlere, "Her şey yolunda, mutluyuz" dedi.
20 Ekim 2022 Perşembe
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
"Her şey yolunda, mutluyuz"
Etilerde objektiflere yansıyan Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay muhabirlere, "Her şey yolunda, mutluyuz" dedi.
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