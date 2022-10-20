Fulya Özkanca yeni yaşına dostlarının sürpriz paylaşımlarıyla merhaba dedi.
20 Ekim 2022 Perşembe
FULYA ÖZKANCA, MELDA KOSİF
FULYA ÖZKANCA, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
FULYA ÖZKANCA, SANEM TEZMAN
FULYA ÖZKANCA, MELDA KOSİF
FULYA ÖZKANCA, MELDA
FULYA ÖZKANCA, MELİSA MUTLU
Özkanca'ya sürpriz kutlama...
Fulya Özkanca yeni yaşına dostlarının sürpriz paylaşımlarıyla merhaba dedi.
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