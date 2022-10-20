Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Elif Dürüst yakın dostu Begüm Şen ile bir araya geldi.
20 Ekim 2022 Perşembe
BEGÜM ŞEN, ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Yakın dostlar bir arada!
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Elif Dürüst yakın dostu Begüm Şen ile bir araya geldi.
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