Sabancı Vakfı, 16 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği "Ekim Zamanı" etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.
19 Ekim 2022 Çarşamba
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı Vakfı’ndan ‘Ekim Zamanı’ buluşması...
Sabancı Vakfı, 16 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği "Ekim Zamanı" etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.
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