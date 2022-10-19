İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan-Aylin Saruhan, Faruk Süren ve Şirin Yalçın İstanbul'un elit semtlerinde objektiflere yansıdılar.
19 Ekim 2022 Çarşamba
HAKAN-AYLİN SARUHAN
HAKAN-AYLİN SARUHAN
HAKAN-AYLİN SARUHAN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
FARUK SÜREN, FATİH ALTAYLI
FARUK SÜREN, FATİH ALTAYLI
Caddelerde stres attılar...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan-Aylin Saruhan, Faruk Süren ve Şirin Yalçın İstanbul'un elit semtlerinde objektiflere yansıdılar.
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