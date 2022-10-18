Ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'a gelerek Bebek'te Boğaz havası aldı.
18 Ekim 2022 Salı
ROMAN ABRAMOVİÇ
ROMAN ABRAMOVİÇ
ROMAN ABRAMOVİÇ
ROMAN ABRAMOVİÇ
ROMAN ABRAMOVİÇ
ROMAN ABRAMOVİÇ
ROMAN ABRAMOVİÇ
ROMAN ABRAMOVİÇ
Abromoviç Boğaz'da!
Ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'a gelerek Bebek'te Boğaz havası aldı.
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