Yeni kokuya özel lansman!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel davete katılarak yeni kokukaları test ettiler.

17 Ekim 2022 Pazartesi

SELİN ÖZTARHAN

MELİSA TAPAN

EDA KOSİF

ASLI ŞEN

SELİN ÖZTARHAN, HAZAL KOCAOĞLU

MİLKA KARAAĞAÇLI

Yeni kokuya özel lansman!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel davete katılarak yeni kokukaları test ettiler.

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Yeni kokuya özel lansman!

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