Cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel davete katılarak yeni kokukaları test ettiler.
17 Ekim 2022 Pazartesi
SELİN ÖZTARHAN
MELİSA TAPAN
EDA KOSİF
ASLI ŞEN
SELİN ÖZTARHAN, HAZAL KOCAOĞLU
MİLKA KARAAĞAÇLI
Yeni kokuya özel lansman!
Cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen özel davete katılarak yeni kokukaları test ettiler.
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