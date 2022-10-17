Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci!

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Ömer'in doğum gününü aile arasında kutladı.

17 Ekim 2022 Pazartesi

PINAR-MURAT, YİĞİT, ÖMER TALAY, ADALET-AYDIN AYAYDIN, GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN

PINAR-MURAT, YİĞİT, ÖMER TALAY

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, KÜLTÜR ESKİ BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci!

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Ömer'in doğum gününü aile arasında kutladı.

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Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci!

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Ömer'in doğum gününü aile arasında kutladı.

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