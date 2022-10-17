CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Ömer'in doğum gününü aile arasında kutladı.
17 Ekim 2022 Pazartesi
PINAR-MURAT, YİĞİT, ÖMER TALAY, ADALET-AYDIN AYAYDIN, GÖKHAN-GİZEM AYAYDIN
PINAR-MURAT, YİĞİT, ÖMER TALAY
PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, KÜLTÜR ESKİ BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci!
CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Ömer'in doğum gününü aile arasında kutladı.
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