Miami'de özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasında özel bir davet verdi.

15 Ekim 2022 Cumartesi

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Miami'de özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasında özel bir davet verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık tercihlerin kadını....

Nevbahar Koç
Stiliyle göz dolduruyor...

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Esra Dinçkök
Miami'de özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami’deki mağazasında özel bir davet verdi.
Davetlerde sonbahar modası...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, davetlerdeki kombinleriyle sonbahar ruhuna uygun giyiniyor. Oversize ceketlerin dikkat çektiği görünümler sonbahara vurgu yapıyor
Londra'da aşk yeniden...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden işadamı Ömer Dinçkök, oyuncu aşkı Eylül Deniz'le yeniden barıştığı ortaya çıktı... İkilinin, Ömer Dinçkök'ün Londra'daki evinde yaşadığı söyleniyor
İstanbul’da sonbahar daveti...

İş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler, Executive Chef’i Ercan Yamantürk tarafından hazırlanan sonbahar menüsünün beğeniye sunulduğu özel bir davette bir araya geldiler.
AVM'de sabah alışverişi...

Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelerek alışveriş yaptılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.