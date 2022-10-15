Davetlerde sonbahar modası...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, davetlerdeki kombinleriyle sonbahar ruhuna uygun giyiniyor. Oversize ceketlerin dikkat çektiği görünümler sonbahara vurgu yapıyor

15 Ekim 2022 Cumartesi

AYLİN TAHİNCİOĞLU, LEOPAR DESENLİ CEKETİYLE TÜM EZBERLERİ BOZUYOR

İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN, MAVİNİN EN GÜZEL TONUYLA SONBAHARI RENKLENDİRİYOR

MODAYI YAKINDAN TAKİP EDEN YASEMİN ÖZİLHAN, SONBAHAR TRENDLERİNİ KENDİ STİLİYLE HARMANLADI...

MAYA PORTAKAL BİTARGİL, PANTOLON-CEKET MODASINA UYAN İSİMLERİN BAŞINDA GELİYOR...

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Davetlerde sonbahar modası...

Cemiyet hayatının modasever hanımları, davetlerdeki kombinleriyle sonbahar ruhuna uygun giyiniyor. Oversize ceketlerin dikkat çektiği görünümler sonbahara vurgu yapıyor

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Davetlerde sonbahar modası...

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