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SONGÜL TOPRAK ÖZSAN, GRİ TAKIMIYLA ŞIKLAR LİSTESİNDE...
Davetlerde sonbahar modası...
Cemiyet hayatının modasever hanımları, davetlerdeki kombinleriyle sonbahar ruhuna uygun giyiniyor. Oversize ceketlerin dikkat çektiği görünümler sonbahara vurgu yapıyor
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