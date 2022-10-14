Stiliyle göz dolduruyor...

ÜMİT BOYNER
Ümit Boyner
Nevbahar Koç
Esra Dinçkök
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden işadamı Ömer Dinçkök, oyuncu aşkı Eylül Deniz'le yeniden barıştığı ortaya çıktı... İkilinin, Ömer Dinçkök'ün Londra'daki evinde yaşadığı söyleniyor
İş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler, Executive Chef’i Ercan Yamantürk tarafından hazırlanan sonbahar menüsünün beğeniye sunulduğu özel bir davette bir araya geldiler.
Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelerek alışveriş yaptılar.
Melisa Tapan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konuk sanatçı programı Gate 27, 'Yaratıcı Zanaatkâr İşbirliği Projesi'nin lasmanını gerçekleştirdi.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile eşi Berrin Zorlu, arkadaşlarıyla birlikte İspanya seyahatine çıktılar.
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