İş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler, Executive Chef'i Ercan Yamantürk tarafından hazırlanan sonbahar menüsünün beğeniye sunulduğu özel bir davette bir araya geldiler.
14 Ekim 2022 Cuma
SİNAN ÖNCEL, YELDA İPEKLİ
SİNAN ÖNCEL
EMEK KÜLÜR
DERYA ÖZBALCI, BUKET OĞUZ
DERYA ÖZBALCI, DİRENÇ KOCA, BUKET OĞUZ
İPEK DURKAL, ERCAN YAMANTÜRK, YELDA İPEKLİ, NICOLAS KIPPER
GÜLTEKİN UÇKUN, YELDA İPEKLİ, YÖNTEM UÇKUN
NICOLAS KIPPER, YELDA İPEKLİ
KORKUT OMUR, MEHTAP ELAİDİ
MOSHE AELYON
AYŞEGÜL-HAKAN KODAL
KEREM DÜNDAR
TANSU YEĞEN
İstanbul’da sonbahar daveti...
İş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler, Executive Chef'i Ercan Yamantürk tarafından hazırlanan sonbahar menüsünün beğeniye sunulduğu özel bir davette bir araya geldiler.
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