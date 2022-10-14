Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelerek alışveriş yaptılar.
14 Ekim 2022 Cuma
EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
AVM'de sabah alışverişi...
Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelerek alışveriş yaptılar.
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