Melisa Tapan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konuk sanatçı programı Gate 27, 'Yaratıcı Zanaatkâr İşbirliği Projesi'nin lasmanını gerçekleştirdi.
14 Ekim 2022 Cuma
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Tapan'dan zanaatkârlara destek!
Melisa Tapan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konuk sanatçı programı Gate 27, 'Yaratıcı Zanaatkâr İşbirliği Projesi'nin lasmanını gerçekleştirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.