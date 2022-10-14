Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile eşi Berrin Zorlu, arkadaşlarıyla birlikte İspanya seyahatine çıktılar.
14 Ekim 2022 Cuma
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Zorlular'ın 'İspanya' hatırası!
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile eşi Berrin Zorlu, arkadaşlarıyla birlikte İspanya seyahatine çıktılar.
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