Zorlular'ın 'İspanya' hatırası!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile eşi Berrin Zorlu, arkadaşlarıyla birlikte İspanya seyahatine çıktılar.

14 Ekim 2022 Cuma

BERRİN-OLGUN ZORLU

BERRİN-OLGUN ZORLU

BERRİN-OLGUN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN-OLGUN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

BERRİN ZORLU

Zorlular'ın 'İspanya' hatırası!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile eşi Berrin Zorlu, arkadaşlarıyla birlikte İspanya seyahatine çıktılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık tercihlerin kadını....

Nevbahar Koç
Stiliyle göz dolduruyor...

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Esra Dinçkök
Londra'da aşk yeniden...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden işadamı Ömer Dinçkök, oyuncu aşkı Eylül Deniz'le yeniden barıştığı ortaya çıktı... İkilinin, Ömer Dinçkök'ün Londra'daki evinde yaşadığı söyleniyor
İstanbul’da sonbahar daveti...

İş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler, Executive Chef’i Ercan Yamantürk tarafından hazırlanan sonbahar menüsünün beğeniye sunulduğu özel bir davette bir araya geldiler.
AVM'de sabah alışverişi...

Edvina Sponza ile sevgilisi İbrahim Kutluay sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelerek alışveriş yaptılar.
Tapan'dan zanaatkârlara destek!

Melisa Tapan'ın ev sahipliğinde düzenlenen konuk sanatçı programı Gate 27, 'Yaratıcı Zanaatkâr İşbirliği Projesi'nin lasmanını gerçekleştirdi.
Zorlular'ın 'İspanya' hatırası!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ile eşi Berrin Zorlu, arkadaşlarıyla birlikte İspanya seyahatine çıktılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.