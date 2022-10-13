Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, katıldığı bir lansmanda "Pazardan da alışveriş yaparım" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
13 Ekim 2022 Perşembe
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
"Pazardan da alışveriş yapıyorum"
Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, katıldığı bir lansmanda "Pazardan da alışveriş yaparım" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
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