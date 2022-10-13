Romantik yıldönümü!

Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la fotoğrafını paylaşarak evlilik yıldönümlerini kutladı.

13 Ekim 2022 Perşembe

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ, TALİA TOPLUSOY

BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY

Romantik yıldönümü!

Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la fotoğrafını paylaşarak evlilik yıldönümlerini kutladı.

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