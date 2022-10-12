Caroline Koç, sanatçı Taner Ceylan'ın "Âheste Çek Kürekleri Mehtâb Uyanmasın" sergisini ziyaret etti.
12 Ekim 2022 Çarşamba
CAROLINE KOÇ, TANER CEYLAN
GENEL
GENEL
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç'un sanat turu!
Caroline Koç, sanatçı Taner Ceylan'ın "Âheste Çek Kürekleri Mehtâb Uyanmasın" sergisini ziyaret etti.
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