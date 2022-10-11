Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan iş insanı Ayşe Boyner, bu kez de Gaziantep'de elbise dokuması yaptı.
11 Ekim 2022 Salı
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Gaziantep'de hem iş hem tatil!
Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan iş insanı Ayşe Boyner, bu kez de Gaziantep'de elbise dokuması yaptı.
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