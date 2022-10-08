Modasever Beyza Uyanoğlu, Fransa'ya giderek 2023 Paris Moda Haftası'na katıldı.
08 Ekim 2022 Cumartesi
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
Paris Moda Haftası'na katıldı!
Modasever Beyza Uyanoğlu, Fransa'ya giderek 2023 Paris Moda Haftası'na katıldı.
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