Paris Moda Haftası'na katıldı!

Modasever Beyza Uyanoğlu, Fransa'ya giderek 2023 Paris Moda Haftası'na katıldı.

08 Ekim 2022 Cumartesi

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

BEYZA UYANOĞLU

Paris Moda Haftası'na katıldı!

Modasever Beyza Uyanoğlu, Fransa'ya giderek 2023 Paris Moda Haftası'na katıldı.

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