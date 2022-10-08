Begüm Şen, arkadaşı Jale Balcı'nın yeni kitabının Los Angeles'ta ki özel tanıtımına katıldı.
08 Ekim 2022 Cumartesi
BEGÜM ŞEN, JALE BALCI
BEGÜM ŞEN, JALE BALCI
BEGÜM ŞEN, JALE BALCI
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN
Los Angeles'ta lasman!
Begüm Şen, arkadaşı Jale Balcı'nın yeni kitabının Los Angeles'ta ki özel tanıtımına katıldı.
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