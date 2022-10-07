Farklı ve bakımlı...

ESRA DİNÇKÖK
Esra Dinçkök
Ronit Hakko
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşet-Şirin Yalçın çifti, Boğaz'da sonbaharın keyfini çıkardı.
Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.
Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.
Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.
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