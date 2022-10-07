İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşet-Şirin Yalçın çifti, Boğaz'da sonbaharın keyfini çıkardı.
07 Ekim 2022 Cuma
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Caddelerde Sonbahar...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşet-Şirin Yalçın çifti, Boğaz'da sonbaharın keyfini çıkardı.
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