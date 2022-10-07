Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.

07 Ekim 2022 Cuma

ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY, MUSTAFA VARANK, BURAK YAKIN, ŞEFİB AVDAGİÇ

ZEN DIAMOND YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİL GÜZELİŞ

KOÇAK GOLD GENEL MÜDÜRÜ BERKAY ÖZKARA

BURAK YAKIN, PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY

BURAK YAKIN

ALİ BARIŞ LEK

ENES ÇİLEK

HAKAN ZENGİN

BİLGE KURU

ÇAĞATAY, YELİZ, MAHMUT, HATİCE SERBES

AYLİN GÖZEN, ÖZNUR YAKIN, ÖZGE ERDOĞAN

AYLİN GÖZEN, ÖZNUR- YAKIN, ÖZGE ERDOĞAN

BURAK-ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKIN

Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık tercihlerin kadını....

Ronit Hakko
Farklı ve bakımlı...

Esra Dinçkök
Moda tutkunu...

Begüm Şen
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
Caddelerde Sonbahar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşet-Şirin Yalçın çifti, Boğaz'da sonbaharın keyfini çıkardı.
Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!

Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.
Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.
Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.