Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.
07 Ekim 2022 Cuma
ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY, MUSTAFA VARANK, BURAK YAKIN, ŞEFİB AVDAGİÇ
ZEN DIAMOND YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİL GÜZELİŞ
KOÇAK GOLD GENEL MÜDÜRÜ BERKAY ÖZKARA
BURAK YAKIN, PERVİN ERSOY, ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY
BURAK YAKIN
ALİ BARIŞ LEK
ENES ÇİLEK
HAKAN ZENGİN
BİLGE KURU
ÇAĞATAY, YELİZ, MAHMUT, HATİCE SERBES
AYLİN GÖZEN, ÖZNUR YAKIN, ÖZGE ERDOĞAN
AYLİN GÖZEN, ÖZNUR- YAKIN, ÖZGE ERDOĞAN
BURAK-ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR YAKIN
Özel mücevherler fuarda tanıtıldı!
Takı tutkunlarını bir araya getiren 'Mücevher Fuarı' özel bir etkinlikle kapılarını açtı.
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