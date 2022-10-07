Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.
07 Ekim 2022 Cuma
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!
Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.
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