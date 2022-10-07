Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.

07 Ekim 2022 Cuma

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Şık tercihlerin kadını....

Alara Koçibey
Moda tutkunu...

Begüm Şen
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
Lopez ile Affleck'in evliliğinde kriz iddiası!

Las Vegas'ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck'in aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıkları ileri sürüldü.
Güneştekin'den Şer'e özel tasarım!

Sanatçı Ahmet Güneştekin, Bahar Şer'in çantasını boyayarak özel tasarım bir çanta haline getirdi.
Güzelleştiren davet!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Ayça Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen kozmetik etkinliğinde buluştu.
Boğaz'da mutlu son...

Ali Volkan Alp ile Banu Alp'in kızları İpek Alp ve Lokman Sever-Belkıs Gümüş çiftinin oğulları Zeki Sever Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.