Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam ile birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
06 Ekim 2022 Perşembe
MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN, HANDE GAMGAM
MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Atölyede çalışma...
Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam ile birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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