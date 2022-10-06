Atölyede çalışma...

A﻿ngelina Jolie'den Brad Pitt'e 'fiziksel saldırı' suçlaması!

2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor. Jolie, bu kez ayrıldığı eski eşini 6 yıl önce kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı