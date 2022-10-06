Atölyede çalışma...

Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam ile birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

06 Ekim 2022 Perşembe

MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN, HANDE GAMGAM

MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Atölyede çalışma...

Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam ile birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Atölyede çalışma...

Melda Kosif, yakın dostları Sanem Tezman ve Hande Gamgam ile birlikte atölyede çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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