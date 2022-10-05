Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu hanımları özel etkinlikte buluştu.
05 Ekim 2022 Çarşamba
AYLİN TAHİNCİOĞLU
BERRİN ZORLU
FERYAL GÜLMAN
SUZAN TOPLUSOY
BANU ÇARMIKLI
İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN
SONGÜL ÖZSAN
BESTE YURTTAŞ
GENEL
GENEL
Moda tutkunları açılışta...
Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu hanımları özel etkinlikte buluştu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.