İki muhteşem insan"

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum gününü "İki muhteşem insan" sözleriyle kutladı.

04 Ekim 2022 Salı

ENDER MERMERCİ, ALEXANDER REZA

DERİN, ENDER MERMERCİ

DERİN, ENDER MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

İki muhteşem insan"

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum gününü "İki muhteşem insan" sözleriyle kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Şık tercihlerin kadını....

Alara Koçibey
Moda tutkunu...

Begüm Şen
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
Dostlarıyla bir arada kutlama!

İzzet-Yasemin Özilhan çifti ve İlhan Sabancı yakın bir dostlarının yeni yaşını eğlenceli bir sürprizle kutladılar.
İki muhteşem insan"

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum gününü "İki muhteşem insan" sözleriyle kutladı.
Kültür Yolu'nda yürüyüş...

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin "Gölge/Shade" isimli video art projesi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Stiliyle göz dolduruyor...

Oya Eczacıbaşı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.