Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum gününü "İki muhteşem insan" sözleriyle kutladı.
04 Ekim 2022 Salı
ENDER MERMERCİ, ALEXANDER REZA
DERİN, ENDER MERMERCİ
DERİN, ENDER MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
İki muhteşem insan"
Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum gününü "İki muhteşem insan" sözleriyle kutladı.
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