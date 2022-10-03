Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Sahneye yarı çıplak çıkan Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle podyumda giydirildi
03 Ekim 2022 Pazartesi
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
BELLA HADİD
Bella Hadid spreyle giydirildi !
Bella Hadid, Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Sahneye yarı çıplak çıkan Hadid, üzerine tasarlanan sprey elbiseyle podyumda giydirildi
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