Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, iş insanı Faruk Süren ve Zeynep Üstünel önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdılar.
03 Ekim 2022 Pazartesi
FARUK SÜREN
FARUK SÜREN
FARUK SÜREN
RAİF, ALİ RAİF DİNÇKÖK
RAİF, ALİ RAİF DİNÇKÖK
RAİF, ALİ RAİF DİNÇKÖK
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Bebek'te hafta sonu...
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, iş insanı Faruk Süren ve Zeynep Üstünel önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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